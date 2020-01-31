Devil May Cry 3'ün Switch Versiyonunda Seri Silah Değişimi Yapılabilecek

Devil May Cry 3: Special Edition oyununun Switch versiyonu Weapon Switching sistemiyle gelecek. Bu sayede silahınızı, oyununuzu kesmeden değiştirebileceksiniz.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabı üzerinden kısa bir video yayınlayan Üretici Matt Walker, Devil May Cry 3 oyununun aldığı güzel tepkilerden dolayı memnun olduklarını dile getirmişti. Bunun karşılığında da hoş sürprizlerin planlarını yaptıklarını öğrenmiştik. Videonun devamında ise hatırlayacağınız üzere üç farklı tarih verilmişti. İlki 16 Ocak 2020 idi ve bu tarih geldiğinde, Switch için çıkacak olan Devil May Cry 3: Special Edition oyununun Style Change özelliği ile geleceğini öğrenmiştik.

Dün yani 30 Ocak 2020 tarihinde ise oyunun Switch versiyonunun Weapon Switching sisteminin de bulunacağı duyuruldu. Bu sisteme bağlı olarak oyunu Free Style Mode seçerek oynarsanız envanterinizde bulunan tüm silahların arasında seri geçişler yapabileceksiniz. Yakın mesafeli silahlar arasındaki geçişi ZR tuşuyla, uzak mesafeli silahlar arasındaki geçişi ise ZL tuşuyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Alternatif olarak değiştirmek istediğiniz silahla ilgili tuşa basılı tutup ekranda beliren dairesel menüyü kullanabilirsiniz. İstediğiniz silahı sağ analog çubuk ile seçmeniz gerekecek.

Sistemin işleyişini görmek isterseniz, yarın TSİ 01:00 sıralarında gerçekleştirilecek olan canlı yayını kaçırmayın. Bu canlı yayını Capcom Twitch hesabı üzerinden izleyebilirsiniz.