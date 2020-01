Devil May Cry 3'ün Switch Versiyonunun Style Change'i Detaylandırıldı

Üretici Matt Walker, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı kısa bir video ile Devil May Cry 3: Special Edition oyununun Switch versiyonunun ekstra özellik ile geleceğini duyurmuştu. Bununla birlikte 16 Ocak 2020, 30 Ocak 2020 ve 13 Şubat 2020 olmak üzere üç tarih vermişti. Buna bağlı olarak 16 Ocak 2020 tarihini beklerken, resmi Devil May Cry 3 sayfasında oyunun Style Change özelliğiyle geleceğine dair sürpriz bir bilgi ortaya çıkmıştı. Bugün ise Capcom, yaptığı duyuru ile Devil May Cry 3: Special Edition oyununun Switch versiyonunda bulunacak olan yeni özelliğin ilk detaylarını açıkladı.

Style Change ilk olarak Devil May Cry 4 oyununda karşımıza çıkmıştı. Bu da üçüncü oyun için bir ilk olacağı anlamına geliyor. Her bir görevin başlangıcında veya Divinity Statue noktasında alacağınız altı farklı stil arasında geçiş yapabileceksiniz ama ilk başta sadece dört tanesi açık olacak.

Özelliğin kullanımı ise gayet kolay. Bütün işinizi D-Pad üzerinden halledeceksiniz. Yukarı bastığınızda Trickster, aşağı bastığınızda Royal Guard, sola bastığınızda Gunslinger ve sağa bastığınızda da Swordmaster stiline geçiş yapmış olacaksınız. Sonradan açılacak olan iki ek stilden Doppelganger için sola iki kez ve Quicksilver için de sağa iki kez basmanız gerekecek.

Son olarak, ana dört stile seviye atlatmak orijinal oyundakine benzer olacak ama birden fazla stile neredeyse eş zamanlı olarak seviye atlatabileceksiniz. 30 Ocak 2020 ve 13 Şubat 2020 tarihlerinde daha fazla bilginin paylaşılacağı söyleniyor.