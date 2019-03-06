Devil May Cry 5 Deluxe Sürümü ile Ara Sahne Sunumu Değişecek

Capcom firması çatısı altındaki ekibin, Hideaki Itsuno önderliğindeki özenli çalışması ile geliştirilmiş olan Devil May Cry 5, yakın bir zaman sonra satışa sunulacak. Hack 'n' Slash tarzı oyunları seven oyuncuların büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri devam oyunu için yeni bir fragman daha yayınlandı. Ancak bu fragman, biraz enteresan diyebiliriz. Oyunun Deluxe sürümünde, tercihe göre farklı bir deneyim sunulacak.

Devil May Cry 5 oyununun duyurusundan sonra onaylanan Deluxe sürüm, Dante karakterinin motosikleti Cavaliere R için geliştirme, Nero karakterinin Devil Breaker silahı için Pasta Breaker, Sweet Surrender Devil Breaker, Mega Buster Devil Breaker, DmC: Devil May Cry haricindeki serinin önceki oyunların savaş müziklerine ek olarak, alternatif Style sunucuları ve unvan seslenişleri içerecek. Son yayınlanmış olan fragman ise bu içeriklere bir yenisini ekledi.

Devil May Cry 5 Deluxe sürümünde size sunulacak olan bir seçenek ile ara sahneleri, gerçek oyuncuların rol aldığı Live-Action tarzına yakın bir sunumla izleyebileceksiniz. Açıkçası bu biraz ilginç ve daha önceden pek görmediğimiz bir şey diyebiliriz. Hatırlarsanız, ilk Resident Evil oyununun ara sahneleri de bu tarz bir sunumla karşımıza geliyordu ama o sunum, oyunun standardında vardı. Devil May Cry 5 oyunundaki bu seçenek ise oyunun standardına farklı bir tat katacaktır. En azından oyunu bir kez daha oynamak için geçerli bir sebep olabilir.