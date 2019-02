Devil May Cry 5 Demosu Yayınlandı! Hemen İndirin

Merakla beklenen oyunların başında gelen Devil May Cry 5 için beklenen haber geldi. Capcom, yaptığı açıklamayla Devil May Cry 5 demo sürümünün Microsoft Store üzerinden indirilebileceğini söyledi.

Gelmiş geçmiş en iyi hack-and-slash serilerinden biri olarak gösterilen Devil May Cry, ilk dört oyunuyla bizlere unutulmaz dakikalar yaşatmıştı. Beşinci oyunda farklı bir tarz deneyen Capcom, bir başka stüdyoyla anlaşarak DmC: Devil May Cry isimli bir oyun hazırlatmış ve bütün hikayenin öncesini anlattığını dile getirmişti. Serinin hayranları tarafından çok beğenilmeyen beşinci oyunun ardından ana hikayeye dönme kararı alan yayıncı, yakın zaman önce Devil May Cry 5 ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Mart ayı itibarıyla PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkmaya hazırlanan oyun için bugün demo yayınlandı. Şimdilik PC için yayınlanan demonun, kısa bir süre sonra PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına da yayınlanacağı aktarıldı. Oyunun hatlarının görülmesi, dövüş sistemine dair fikir edinilebilmesi için önemli doneler içermesi beklenen demoyu denemek için hemen aşağıdaki indir tuşuna basabilir, tanıtım videosundan oyuna tekrar göz atabilirsiniz.