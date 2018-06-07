Devil May Cry 5'den Heyecanlandıracak Haber

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden bir tanesi olan Devil May Cry’dan hayranlarını heyecanlandıracak haberler gelmeye devam ediyor. Serinin yayıncısı Capcom, Devil May Cry 5 isimli alan adını kendi sunucularına taşıdı!

İlk olarak 2001 yılında oyuncularla buluşan Devil May Cry serisi annesi melek, babasıysa şeytan olan ve kötücül güçlerle savaşan Dante isimli karakterin hikayesini anlatıyordu. Bugüne kadar yayınlanan beş farklı oyunla dallanıp budaklanan bir hikaye örgüsü yaratmayı başaran yapımcılar, aynı zamanda hack-and-slash türünün en başarılı oynanışına sahip oyunları da geliştirmişlerdi. Son olarak DmC: Devil May Cry adı verilen ve bütün serinin öncesini anlatan bir oyunla raflardaki yerini alan serinin, devam oyunuyla yakın zaman sonra kendini tekrar göstereceği konuşulmaya başlanmıştı.

DmC 5 için çeşitli dedikoduların haberleştirildiği günlerdeyse devilmaycry5.com adresi satın alınmış ve serinin hayranlarını hafif bir heyecan basmıştı. 18 Mayıs tarihinde ortaya çıkan alan adı haberindne sonra bugün heyecanı daha da arttıracak bir başka gelişme yaşandı: Capcom, 18 Mayıs’ta satın alınan o alan adını kendi sunucularına taşıdı.

Capcom’un alan adını kendi sunucularına taşımasıyla birlikte DmC 5’in duyuru tarihinin iyiden iyiye yaklaştığı söylenirken, bunun sadece isim hakkı sebebiyle yapılmış bir hareket olabileceği de dile getirilenler arasında yer aldı.