Devil May Cry 5'in Bloody Palace Modu İçin Tarih Verildi

Bloody Palace moduyla buluşacağımız zamana az kaldı. İkinci oyunla birlikte serinin bir parçası olan mod, Devil May Cry 5 oyununda da geri dönecek. Capcom, yaptığı açıklama ile Bloody Palace için 1 Nisan 2019 tarihinin belirlendiğini duyurdu.

Devil May Cry serisinin yeni oyunu Devil May Cry 5, geçtiğimiz hafta içinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Hikayeyi Devil May Cry 4 oyunun sonrasındaki bir zamanda devam ettiren oyun, biliyorsunuz ki Bloody Palace modu olmadan olmaz. Neyse ki bu modun gelişi fazla gecikmeyecek.

E3 2018 fuarındaki resmi duyurusu sonrasında resmiyet kazanan modun Nisan ayında yayınlanacak olan güncelleme ile geleceğini biliyorduk; ancak Capcom herhangi bir tam tarih vermemişti. Kısa bir süre önce Twitter üzerinden açıklama yapan Japon oyun devi, beklenen duyuru ile karşımıza çıktı.

Attention demon hunters! Prepare to get downright demonic because Bloody Palace mode will be available as a free update to all Devil May Cry 5 owners starting April 1, 2019 😈😈😈😈



And just to stress, this is not an early April’s Fools joke 😅#DMC5 #DevilMayCry5 pic.twitter.com/fM2DVb7NGd