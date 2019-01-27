Devletler İçin Drone Kullanma Kılavuzu Yayımlandı

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), ilk defa Gelişmiş Drone Operatörleri Araç Seti (Drone kullanma kılavuzu) yayımlandı. Kılavuz, drone operasyonlarını başlatmak isteyen devletlere büyük kolaylık sağlayacak.

Devletlerin, drone regülasyonlarını düzenlemede yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Drone Operatörleri Araç Seti, güvenlik ve emniyeti sağlayarak drone'ların hava sahasına hızlı erişimine katkı sağlayacak. Açık bir kaynak olarak hazırlanan araç seti, aynı zamanda benzer programları uygulamak isteyen hükümetlerin dikkate alması gereken özel adımları da içeriyor.

Ruanda ve İsviçre hükümetleriyle yapılan kapsamlı iş birliği ile geliştirilen ve Innovator’s Network’un (DIN) çalışmalarıyla hazırlanan araç setine, 5 kıtadan 10 sivil havacılık otoritesi, 8 uluslararası kurum ve 23 şirket katkıda bulundu.

Birçok ülkenin, güvenli, kapsayıcı ve ölçeklenmiş drone kullanımını hedeflediğini belirten Gelişmiş Drone Operatörleri Araç Seti'nin yazarlarından Harrison Wolf, "Devletler, Afrika ve Avrupa’da dünyanın önde gelen drone teslimat projelerinin başarısından kendi ulusal sistemini geliştirmeyi öğrenebilirler." diye konuştu.

Devletlerin drone'lara yönelik düzenlemelere sıfırdan başlamak zorunda kalmayacaklarını çünkü araç setinde deneyimlerden sağlanan karşılaştırmalı analizler bulunduğunu belirten Wolf, "Bu, devletlerin vakit kaybetmeden sosyal açıdan önemli ve sorumlu operasyonlara başlayabilecekleri anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Drone Operatörleri Araç Seti ilk olarak Hindistan'da 40 milyondan fazla nüfusu bulunan Andhra Pradesh eyaletinde kullanılacak. Eyalette tıbbi malzemelerin drone’lar ile dağıtılması yönünde çalışmalar yapılacak.