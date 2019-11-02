Diablo IV Oynamak İçin Sürekli Çevrimiçi Olmanız Gerekecek

Dört gözle beklediğimiz Diablo IV, dün başlayan BlizzCon 2019 etkinliği sırasında duyurulmuştu. Serinin yeni oyunu ile ilgili ilk detayların paylaşıldığı duyuru sonrasında yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Blizzard Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre, Diablo IV çevrimdışı mod sunmayacak.

Konuyu hatırlatmak gerekirse, Diablo III oyunundaki olaylardan yıllar sonrasındaki bir zamanda geçecek olan yeni oyunda efsanevi ismin bir kez daha ortaya çıkışına tanık olacağız.

Oyunun duyurulmasından sonra PC Gamer sitesi Baş Tasarımcı Joe Shely ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında da Diablo IV oyununda çevrimdışı bir modun bulunup bulunmayacağı sorulmuş. Bu soruya cevap veren Shely, "Geniş, kesintisiz, bağlantılı ve paylaşımlı bir alanın olduğu dünyada, zindanlara inecek, arkadaşlarınızla bir araya gelebilecek, ticaret ve PvP yapabileceksiniz. Bunu deneyimlemenin en iyi yolunun çevrimiçi bir dünya olduğunu hissediyoruz."

Oynanış yapısına bağlı olarak daimi internet bağlantısı gerektirecek olması aslında pek de şaşırtıcı olmadı. Tek başınıza oynamanız mümkün olacak ama bunun için bile sürekli çevrimiçi olmanız gerekecek. Bu durum, büyük ihtimalle kimseyle aynı ortamda bulunmayı istemeyen oyuncuların hoşuna gitmeyecektir. Ne var ki geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Eğer yapılan geri dönüşlerde çevrimdışı mod için yoğun bir talepte bulunulursa, Blizzard Entertainment Diablo IV için yayınlayacağı güncelleme ile oyuna sonradan çevrimdışı mod desteğini de ekleyebilir pek tabii ki.