Diablo IV'ten On Dakikalık Sorceress Oynanış Videosu

Ünlü oyun mecrası Game Informer, Diablo IV için yeni oynanış videoları yayınlamaya devam ediyor. Bir önceki Barbarian videosu sonrasında şimdi de Sorceress sınıfı için bir oynanış videosu yayınlandı.

Toplamda on dakikadan biraz uzun olan videonun başlangıcında, aynı Barbarian karakterimiz gibi Sorceress karakterimiz için de görünüm seçimi yapabiliyoruz. Ancak bu sınıfta sadece iki farklı görünüm var. Oyunun çıkışı sonrasında daha fazla görünümün ekleneceğini tahmin ediyoruz. Diablo IV hele bir çıksın da derdimiz görünüm çeşitliliğinin azlığı olsun.

Diablo II ile seriye katılan bu sınıf, muhtemelen oynaması en eğlenceli sınıflardan bir tanesi olacak. Bu sınıftan seçeceğiniz karakterin birçok özel yeteneği bulunuyor. Buzlu mızraklar ile düşmanlarını delip geçmenin yanı sıra yıldırımlar ve gökten meteorlar yağdırarak düşmanlarını ağlanacak hallere düşürebiliyorlar.

Hem karakterimizin özel yeteneklerini hem de düşmanlar üzerindeki etkilerinin net bir şekilde görüldüğü oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Serinin yeni oyunu Diablo IV, PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Şu an için bir çıkış tarihi ne yazık ki mevcut değil.