Diablo'yu Artık Tarayıcı Üzerinden Oynayabilirsiniz

Piyasada pek çok yeni oyun bulunsa da eski oyunların yerini hiçbir şey tutmuyor. Özellikle bir zamanların efsanevi oyunu olan Diablo’yu bir zamanlar mutlaka severek oynamışsınızdır. 1996’daki ilk Diablo'dan sonra yeni oyunlar çıkmış olsa da ilkinin yeri hep ayrı olmuştur. Siz de Diablo hayranıysanız artık oyunu internet tarayıcınız üzerinden oynayabileceksiniz.

Rivsoft’un geliştirdiği, tarayıcı üzerinden oynanabilen Diablo’yu isteyen herkes oynayabilecek. Ancak elinizde orijinal oyun yoksa tüm oyuna değil kısıtlı sürümüne erişim sağlayabiliyorsunuz. Oyunun orijinaline sahip olanlar ise tarayıcı üzerinden bütün oyunu oynayabilirler.

Oyunun geliştiricilerinin açıklamalarına göre Diablo’nun tarayıcı versiyonu, orijinal oyunun bütün hatalarını ve kötü yazılmış kodlarını içeriyor. Yani bu sayede Diablo'nun tam anlamıyla orijinal versiyonunu oynayabiliyorsunuz. 1996 yılında Blizzard Entertainment tarafından piyasaya sürülen Diablo’yu oynamak için ise sadece mouse yeterli oluyor. Oyunun bütün kullanıcılarla paylaşılan kısıtlı versiyonunda, üç karakter sınıfından sadece savaşçı sınıfına erişim sağlanabilirken oyundaki çoğu karakterle konuşamıyorsunuz.

Diablo’ya daha önceden sahipseniz ise DIABDAT.MPQ dosyasını tarayıcınıza sürükleyip bıraktığınızda bütün oyunu tarayıcı üzerinden açabiliyorsunuz. Oyuna sahip değilseniz, ancak bütün oyunu oynamak istiyorsanız da GoG üzerinden oyunun orijinalini satın alabilirsiniz.