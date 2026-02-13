DICE Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı! Popüler Oyun 5 Ödül Aldı

29. DICE Ödülleri sahiplerini buldu. Las Vegas'ta düzenlenen ödül töreninde yıla damgasını vuran oyun, Clair Obscur: Expedition 33 oldu. The Game Awards 2025'te de yılın oyunu olarak seçilen bu oyun, aynı zamanda ödül töreninde en çok ödül toplayan isim oldu.

DICE Ödülleri'nde Hangi Oyunlar Öne Çıktı?

Clair Obscur: Expedition 33, bu yıl 29. kez düzenlenen DICE Ödülleri'nde en çok ödül toplayan oyun oldu. Aynı zamanda yılın oyunu ödülünün sahibi olması da oyunu oldukça değerli bir konuma yükseltti. Bu oyunda ressam olarak bilinen gizemli bir varlık, her yıl bir yaş belirtiyor ve bu yaştan büyük olan herkes yok oluyor. Oyundaki amacımız ise her yıl yaşanan bu felaketi durdurmak için yola çıkıyor.

Bu ilginç konuya sahip oyunun hemen arkasından Ghost of Yötei geliyor. Toplamda üç ödülün sahibi olan bu oyun, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasında geçiyor. 1600'lerin Japonya'sında lanetli ve yalnız bir paralı asker Atsu'yu merkezine alan oyunda son derece etkileyici manzaralara şahit oluyoruz.

Death Stranding 2: On the Beach, toplamda iki ödül kazandı. Keşif odaklı bu oyunda değişen hava koşulları ve dengelere rağmen ilerlemeye devam eden Sam'i yönetiyoruz. Görevlerini yerine getirmesi gereken bu karaktere eşlik ederken karşımıza birçok zorluk çıkıyor. Bunlarla doğrudan yüzleşebiliyor, gizlice hareket ederek tehlikeden kaçabiliyoruz. Kısacası nasıl ilerleyeceğimiz konusunda seçimi bize bırakıyor.

Blue Prince tıpkı Death Stranding gibi iki ödül kazanarak 29. DICE Ödülleri'nde etkisini hissettiren bir oyun oldu. Bulmaca oyunları arasında ön plana çıkan bu oyun, sürekli değişen koridorlar ve odalar arasında yolumuzu bulmamızı gerektiriyor. Oyunda ilerledikçe işlerin aslında o kadar da kolay olmadığını fark etmeye başlıyoruz. Dogubomb tarafından geliştirilen ve Raw Fury tarafından yayınlanan oyundaki nihai amacımız ise 46 numaralı odaya gitmek.

2026 DICE Ödülleri'nin Kazananları Hangi Oyunlar Oldu?

Yılın Oyunu: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Oyun Yönetiminde Üstün Başarı: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Sanat Yönetiminde Üstün Başarı: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Hikaye Anlatımında Üstün Başarı: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Üstün Teknik Başarı: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Ses Tasarımında Üstün Başarı: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Oyun Tasarımında Üstün Başarı: Blue Prince

Blue Prince En İyi Bağımsız Oyun: Blue Prince

Blue Prince Karakter Tasarımında Üstün Başarı: Ghost of Yōtei (Atsu)

Ghost of Yōtei (Atsu) Animasyonda Üstün Başarı: South of Midnight

South of Midnight Özgün Müzik Besteleme: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei En İyi Macera Oyunu: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei En İyi Aksiyon Oyunu: Hades 2

Hades 2 En İyi RPG (Rol Yapma Oyunu): Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 En İyi Online Oyun: Arc Raiders

Arc Raiders En İyi Mobil Oyun: Persona 5 The Phantom X

Persona 5 The Phantom X En İyi Dövüş Oyunu: Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mortal Kombat: Legacy Kollection En İyi Yarış Oyunu: Mario Kart World

Mario Kart World En İyi Aile Oyunu: LEGO Party!

LEGO Party! En İyi Spor Oyunu: Rematch

Rematch En İyi Strateji / Simülasyon Oyunu: The Alters

2026 DICE Ödülleri'nde birbirinden etkileyici oyunlar yer aldı. Aralarından seçim yapmak her ne kadar zor olsa da en nihayetinde her kategoride sadece bir kazanan olabiliyor. Bu yılın kazanan oyunları da ne kadar zor bir seçim olsa da belirlendi. Peki, sizin listede kazanmasına sevindiğiniz oyun hangisi oldu? Sizce daha fazla ödül hak eden oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.