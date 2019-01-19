Dijital Plakalar ABD’deki Araçlarda Yaygınlaşıyor

ABD’nin bazı eyaletlerindeki araçlarda dijital plakalar bir süredir kullanılıyor. Dijital plakalara izin veren, sürücülerin araçlarını elektronik olarak kaydetmelerini ve eski metal plakalardan kurtulmasını sağlayan birkaç eyalet arasında yer alan Kaliforniya ve Arizona'ya ek olarak, yeni eyalet kanunlarına göre artık Michigan'da bu eyaletler arasına katıldı.

Daha fazla detay vermek gerekirse, dijital plakalar bir çerçeveye monte edilmiş camla kaplı ekranlardan oluşuyor. Bu plakalar kendi bilgisayar çipleri ve kablosuz iletişim sistemleriyle birlikte geliyor. Eski metal plakalara karşı dijital plakaları kullanmanın yararlarından birisi, gerektiğinde çeşitli uyarıları veya çalınan araç mesajlarını görüntüleyebilme becerisidir. Ayrıca yıllar içerisinde araç plakalarının dijital olarak yenilenmesi de çok daha kolaydır.

Ancak dijital plakaların da elbette bir bedeli var. Şu anda bu plakaların standart versiyonu 499 dolarlık (yaklaşık 2.670 TL) bir fiyata sahipken, dijital plakanın GPS navigasyon eklentisine sahip premium versiyonu 799 dolarlık (yaklaşık 4.275 TL) bir fiyattan satılıyor.

Dijital plakalardan birini almak sadece pahalıya mal olmakla kalmıyor, aynı zamanda aylık 7 dolarlık (yaklaşık 38 TL) bir abonelik ücreti ve ayrıca kurulum maliyetleri de mevcut oluyor. Bu plakaları, herhangi bir eyaletin Motorlu Araçlar Şubesi'nden satın alamazsınız. Bunun yerine yeni plakaları ancak Kaliforniya, Arizona ve Michigan'da faaliyet gösteren tek yetkili kurum olan Reviver Auto adlı bir şirketten satın alabilirsiniz.

Kaliforniya’da dijital plakaların araçlarda kullanılmaya başlaması beş yıllık bir süreç sonrasında ancak gerçekleşmişti. Dijital plakaların şu anda üretimde biraz daha ileride olduğunu göz önüne alırsak, Michigan’daki sürücülerin yeni plakalar için beklemesi gereken süre daha kısa olabilir. Dijital plakalar şu anda Reviver Auto’nun websitesi üzerinde bu baharda teslim edileceği temin edilerek ön siparişlere açılmış durumda.