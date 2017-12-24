Dikkat! Bitcoin, Çağımızın En Tehlikeli Sistemi Olabilir

Son aylardaki hızlı değer artışıyla tüm dünyada büyük ses getiren Bitcoin hakkında pek çok açıklama geliyor. Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin açıklamalarından sonra şimdi de İstinye Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Koç'tan açıklamalar geldi. Bitcoin'in planlanabilir bir sistem olmadığını ifade eden Koç, "Bitcoin bir gecede hatta birkaç saniyede bile çökebilir, sakın buna yaklaşmayın." dedi.

Kripto para birimi Bitcoin hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Dekan Prof. Dr. Çetin Koç, Bitcoin'in çok fazla enerji harcadığını vurgulayarak şunları dile getirdi: "Temmuz 2019'da Bitcoin'in harcadığı enerji ABD'nin harcadığı enerjiye eşit olacak. Bitcoin üretmek için şu anda harcadığımız elektrik enerjisi Sibirya ve İrlanda'dan daha fazla. Bu her ay yüzde 30 artıyor."

Bitcoin'in altın, dolar, euro gibi güvenilir olmadığını belirten Çetin Koç, kripto para sisteminin bir gecede çökebileceğini düşünüyor. "Günlük, aylık veya birkaç senelik akışına bakıp fikir yürütmeyin. Bitcoin birkaç saniyede, bir gecede çökebilir. Bitcoin'in birçok sakıncası var. Buna katılanların ve hükümetlerin sisteme güvensizliği büyük bir problem"​ şeklinde konuştu.

Bunlara ek olarak Bitcoin hayalinin iki farklı şekilde sonlanacağını iddia eden dekan Koç açıklamasında "Bu yangın iki koşul gerçekleşince sönecek. Birincisi bir trilyon dolar eşiği aşılınca ikincisi ise enerji ihtiyacı ABD'ye ulaşınca o enerjisi bir daha elde edemeyeceği için çökecek" dedi.

Sizce Bitcoin'in sonu nasıl olur? Gerçekten de Bitcoin sadece bir anlık bir rüya mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.