Dikkat! Mavi Balina Tehlikesi WhatsApp ile Başlıyor

Dünya çapında birçok genci ölüme sürükleyen Mavi Balina fenomeni için çok önemli bir açıklama geldi. WhatsApp üzerinden kendisine gelen bir linke tıkladıktan sonra oyuna dahil olan ve ölümün ucundan dönen Hindistanlı bir genç, Mavi Balina oyununa dair detaylar verdi.

Birçok medya organı tarafından bir bilgisayar oyunuymuş gibi lanse edilen Blue Whale (Mavi Balina) aslında bir oyun değil. WhatsApp ya da buna benzer mesajlaşma uygulamaları üzerinden katıldığınız Mavi Balina, bu uygulamalar yoluyla size gönderilen kimi görevleri tamamlamaya çalıştığınız bir fenomen.

Bir Rus yazılımcı tarafından geliştirildiği düşünülen; ancak bütün dünyaya nasıl yayıldığı hala bilinmeyen Mavi Balina hakkında spekülasyonlar sürerken, Hindistan’da bir özel şirkette çalışan 22 yaşındaki Mavi Balina mağduru genç, konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Oyuna nasıl katıldığını ve nasıl kurtulduğunu anlatan Hintli genç, birçok aileye ve gence de yol göstermiş oldu.

“İş arkadaşlarımla kurduğumuz WhatsApp grubundan bir link geldi. Merak edip tıkladığımda oyun açıldı. Tüm adres defterimin oyunun yöneticisi tarafından ele geçirildiğini fark ettim. Her gece saat 2’de oyunun başına geçip verilen talimatı yerine getirmeye zorlanıyordum. Birkaç gün sonra fotoğraflarımın da kopyalandığını fark ettim. Oyunu silemiyordum. Gece yarısı mezarlığa gidip selfie çekmem istendi. Her gün korku filmi izlettiriliyordu. 5’inci safhada talimatı yerine getirmeyi reddettim. Rusya’dan WhatsApp üzerinden arandım. Numarası görünmeyen biri beni tehdit etti ve kapattı. Tam koluma balina dövmesi kazıyacaktım ki ağabeyim bu tuzaktan beni kurtardı. Bu bir sanal ölüm tuzağı. Şu anda psikolojik tedavi görüyorum” şeklinde olanları anlatan genç, ailesinin dikkati sonucunda kendisini kurtardığını aktardı.

Yine Hindistan’da Mavi Balina’nın eline düşen 17 yaşındaki bir başka genç, göle atlayıp canına kıymaya çalışırken kurtarılmıştı. Tedavi olduğu hastanede konuyla ilgili konuşan genç; “Oyuna başlamam iki saat sürdü. İlk gün sabaha kadar başında kaldım. Bana seçenekler sunuldu. Koluma bıçakla köpek balığı resmi çizecek, balkondan atlayacak, okyanusa ya da nehre girerek boğulacaktım. Eğer bunları 3 gün içinde yerine getirmezsem annemin öleceği söylendi. Sonra cep telefonumu kaybettim. Ben de anneme zarar gelmemesi için kendimi Kalyan Nehri’ne attım” demişti.

Kısacası WhatsApp üzerinden oynanan bir oyun olması sebebiyle çocuğunun bilgisayarında Blue Whale isimli bir oyun arayan ailelerin bundan sonra çocuklarının kollarında herhangi bir kesik olup olmadığına ya da telefonlarında kimlerle konuştuklarına bakmaları gerektiği de tekrar ortaya çıkmış oldu. Android ve iOS tabanlı telefon kullananlar ise Google tarafından geliştirilen ve çocuğunuzun telefonunu uzaktan kontrol etmenizi sağlayan, Google Family Link uygulamasıyla birlikte böylesine bir kötü durumdan kaçınmayı deneyebilirler.