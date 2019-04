DiRT Rally 2.0'ın Yeni İçerikleri Bugün Geliyor

Geliştirdiği oyunlar ile oyun dünyasının yarış kategorisini çeşitlendiren Codemasters, son olarak DiRT Rally 2.0 ile karşımıza çıkmıştı. İlk oyunun topladığı beğeni ve gördüğü ilgiden memnun kalan şirket, geçtiğimiz Eylül ayında ikinci oyunu duyurmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan DiRT Rally 2.0, 26 Şubat 2019 tarihinde de satışa sunmuştu.

Oyunun elli bir arabayla gerçekleştirilen çıkışı sonrası yayınlanan ilk indirilebilir içerik Season One, Stage One, 12 Mart 2019 tarihinde yayınlanmıştı. Öncelikli olarak SKODA Fabia Rally ve Citroen C4 Rally olmak üzere iki yeni araba, ay sonuna doğru da Monte Carlo ralli parkuru, DiRT Rally 2.0 oyuncularının beğenisine sunulmuştu olmuştu.

Yeni duyuru ile bugün, Season One, Stage Two bölümü yayınlanmaya başlanacak. Codemasters tarafından yayınlanan yeni fragman ile verilen detaylara bakacak olursak, öncelikli olarak BMW M1 Procar Rally ve Opel Manta 400 olmak üzere iki yeni araba ve beş araç için özel süslemeler, 23 Nisan 2019 tarihinde de Sweden Rally parkuru gelecek.

Öte yandan Amerikan menşeli şirket, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bir güncelleme için de hazırlıklarını sürdürüyormuş. Bu yeni güncelleme, arabalarla ilgili bir dizi kontrol ve ses teknik sorununu ve Fire Up That Car… Again başarımında yaşanan aksaklığı da giderecek.