DiRT Rally 2.0, Mart Ayı İçinde Colin McRae İçeriğine Kavuşacak

Codemasters, çıkışından bu yana DiRT Rally 2.0 için arabalar, parkurlar ve özel logo paketleri dahil fazlaca içerik desteği sunmuştu. Sırada ise oldukça anlamlı bir indirilebilir içerik var. Eğer DiRT Rally 2.0 için Colin McRea içeriği görmeyi istiyorsanız, Mart ayını beklemeniz tavsiye edilir.

Serinin ilk oyunu, Dünya Ralli Şampiyonası pilotu Colin McRae ile yapılan iş birliği neticesinde 1998 yılında Colin McRae Rally adıyla satışa sunulmuştu. McRae, geliştirilme aşamasında kapsamlı teknik tavsiyelerde bulunmuştu. Ne var ki 2007 yılının Eylül ayındaki talihsiz ölümü sonrasında, seri oyunları DiRT adıyla geliştirilmeye devam edilmişti.

Son olarak 2019 yılının Şubat ayında DiRT Rally 2.0 çıkmıştı bildiğiniz gibi. Yıllar sonra Codemasters, seri için anısal değeri olacak bir indirilebilir içerik yayınlayacak: Colin McRae: Flat Out Pack.

24 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One yayınlanacak olan bu pakete Season Pass sahipleri ek bir ücret ödemeden, sahip olmayanlar ise bağımsız olarak satın alarak sahip olabilecekler. İçeriğinde ise Colin McRae'nin kariyerindeki önemli anları hatırlayacağınız kırk yeni senaryo, on iki yeni parkur ile İskoçya bölgesi ve Subaru Impreza Rally S4 ve Subaru Legacy RS arabaları bulunacak.

İndirilebilir içerik için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.