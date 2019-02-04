DiRT Rally 2.0 Oyununun Araba Listesi Açıklandı

Yarış oyunları türünde özel bir yere sahip olan ralli oyunlarının sıradaki temsilcisi olan DiRT Rally 2.0 ile buluşmamıza az bir zaman kaldı. Bu ayın sonlarına doğru satışa sunulacak olan oyun için yakın bir zaman önce en çok merak edilen detay paylaşıldı. DiRT Rally 2.0 oyununda elliden fazla araba bulunacak.
Codemasters forum sayfası üzerinden yapılan açıklama ile oyunun çıkış zamanında karşımıza gelecek elli bir araba onaylandı. Bu arabaların otuz dokuz tanesi ralli arabasıyken, on iki tanesi de Rallycross arabası olacak. Eğer oyunu ön-sipariş ile almışsanız veya alacaksanız, aşağıdaki listede yer alan arabalara ek olarak, fazladan bir arabanız daha olacak: Porsche 911 R-GT.
Araba listesine baktığımızda, klasik Subaru Impreza, Alpine A110 ve Lancia Delta S4 Group B gibi daha önceki DiRT oyunlarında da gördüğümüz arabalar geri dönüş yapacak. Bunların haricinde, Citroen DS gibi yeni arabalar da yer alacaklar. Öte yandan, DiRT Rally 2.0 oyununun çıkışı sonrasında Group B Rallycross isimli yeni bir sınıf daha oyuna eklenecek ama bu sınıfta yer alacak olan arabalar ise henüz onaylanmış değil.
Rally
Historic Rally H1 (FWD)
Citroen DS 21
Lancia Fulvia
Mini Cooper
Historic Rally H2 (FWD)
Peugeot 205 GTI
Volkswagen Mk.2 Golf GTI
Historic Rally H2 (RWD)
Fiat 131 Abarth
Ford Mk.2 Escort
Opel Kadett C GT/E
Renault Alpine A110
Historic Rally H3 (RWD)
BMW E30 M3
Datsun 240Z
Ford Sierra RS Cosworth
Lancia Stratos
Opel Ascona 400
Renault 5 Turbo
Historic Rally Group B (4WD)
Audi Sport quattro E2
Ford RS200
Lancia Delta S4
MG Metro 6R4
Peugeot 205 T16 Evo 2
Historic Rally Group B (RWD)
Opel Manta 400
Modern Rally Group A
Ford Escort RS Cosworth
Lancia Delta Integrale
Subaru Impreza WRX STi
Mitsubishi Lancer Evolution VI
Modern Rally GT
Aston Martin V8 Vantage GT4
Chevrolet Camaro GTR.4
Ford Mustang GT4
Porsche (997) 911 RGT (ön-sipariş hediyesi)
Modern Rally R2
Ford Fiesta R2
Opel Adam R2
Peugeot 208 R2
Modern Rally NR4/R4
Mitsubishi Lancer Evolution X
Subaru WRX STI NR4
Modern Rally R5
Citroen C3 R5
Ford Fiesta R5
Mitsubishi Space Star R5
Peugeot 208 T16 R5
Skoda Fabia R5
Volkswagen Polo GTI R5
Rallycross
Supercars
Audi S1 4x4 T16
Ford Mk. 7 Fiesta 4x4 T16
Ford Mk. 8 Fiesta 4x4 T16
Peugeot 208 4x4 T16
Renault Megane RS RX 4x4 T16
Subaru WRX STI
Volkswagen Polo R 4x4 T16
RX Lites
OMSE RX Lite
Super 1600
Opel Corsa S1600
Renault Clio S1600
Volkswagen Polo S1600
Crosskarts
Speedcar Xtrem
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