DiRT Rally 2.0 Oyununun Araba Listesi Açıklandı

Yarış oyunları türünde özel bir yere sahip olan ralli oyunlarının sıradaki temsilcisi olan DiRT Rally 2.0 ile buluşmamıza az bir zaman kaldı. Bu ayın sonlarına doğru satışa sunulacak olan oyun için yakın bir zaman önce en çok merak edilen detay paylaşıldı. DiRT Rally 2.0 oyununda elliden fazla araba bulunacak.

Codemasters forum sayfası üzerinden yapılan açıklama ile oyunun çıkış zamanında karşımıza gelecek elli bir araba onaylandı. Bu arabaların otuz dokuz tanesi ralli arabasıyken, on iki tanesi de Rallycross arabası olacak. Eğer oyunu ön-sipariş ile almışsanız veya alacaksanız, aşağıdaki listede yer alan arabalara ek olarak, fazladan bir arabanız daha olacak: Porsche 911 R-GT.

Araba listesine baktığımızda, klasik Subaru Impreza, Alpine A110 ve Lancia Delta S4 Group B gibi daha önceki DiRT oyunlarında da gördüğümüz arabalar geri dönüş yapacak. Bunların haricinde, Citroen DS gibi yeni arabalar da yer alacaklar. Öte yandan, DiRT Rally 2.0 oyununun çıkışı sonrasında Group B Rallycross isimli yeni bir sınıf daha oyuna eklenecek ama bu sınıfta yer alacak olan arabalar ise henüz onaylanmış değil.

Rally

Historic Rally H1 (FWD)

Citroen DS 21

Lancia Fulvia

Mini Cooper

Historic Rally H2 (FWD)

Peugeot 205 GTI

Volkswagen Mk.2 Golf GTI

Historic Rally H2 (RWD)

Fiat 131 Abarth

Ford Mk.2 Escort

Opel Kadett C GT/E

Renault Alpine A110

Historic Rally H3 (RWD)

BMW E30 M3

Datsun 240Z

Ford Sierra RS Cosworth

Lancia Stratos

Opel Ascona 400

Renault 5 Turbo

Historic Rally Group B (4WD)

Audi Sport quattro E2

Ford RS200

Lancia Delta S4

MG Metro 6R4

Peugeot 205 T16 Evo 2

Historic Rally Group B (RWD)

Opel Manta 400

Modern Rally Group A

Ford Escort RS Cosworth

Lancia Delta Integrale

Subaru Impreza WRX STi

Mitsubishi Lancer Evolution VI

Modern Rally GT

Aston Martin V8 Vantage GT4

Chevrolet Camaro GTR.4

Ford Mustang GT4

Porsche (997) 911 RGT (ön-sipariş hediyesi)

Modern Rally R2

Ford Fiesta R2

Opel Adam R2

Peugeot 208 R2

Modern Rally NR4/R4

Mitsubishi Lancer Evolution X

Subaru WRX STI NR4

Modern Rally R5

Citroen C3 R5

Ford Fiesta R5

Mitsubishi Space Star R5

Peugeot 208 T16 R5

Skoda Fabia R5

Volkswagen Polo GTI R5

Rallycross

Supercars

Audi S1 4x4 T16

Ford Mk. 7 Fiesta 4x4 T16

Ford Mk. 8 Fiesta 4x4 T16

Peugeot 208 4x4 T16

Renault Megane RS RX 4x4 T16

Subaru WRX STI

Volkswagen Polo R 4x4 T16

RX Lites

OMSE RX Lite

Super 1600

Opel Corsa S1600

Renault Clio S1600

Volkswagen Polo S1600

Crosskarts

Speedcar Xtrem