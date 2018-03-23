Dişe Takılan Sensör, Yediğiniz Her Lokmanın Takibini Yapıyor

“Pazartesi diyete başlıyorum” cümlesi, aslında diyete hiçbir zaman başlanamayacağının kanıtıdır. Tabii, sözümüz meclisten dışarı ancak ne var ki görünen köy de klavuz istemiyor. Çeşitli nedenlerle diyete başlamakta zorlanan ya da başladıktan sonra devam ettiremeyenler bu haberimizi es geçmese iyi olur.

ABD’deki Tufts Üniversitesi Mühendislik Fakültesi araştırmacıları, diş yüzüne yerleştirilen küçük bir sensör geliştirdi. Oldukça işlevsel olan bu minik sensör, ağzınıza attığınız her lokmayı tek tek sayıyor ve takibini yapıyor.

Diyet takip programlarından istediği verimi alamayanlar için geliştirilen ürün, sadece 2 milimetre çapında. Diş yüzeyine yerleştirilen üç sensörün merkezi katmanı değiştikçe, farklı kimyasallarla karşılaşıyor ve elektrik özellikleri değişiyor.

Aynı zamanda bu katmanlar, radyofrekans spektrumunda dalgaları toplayıp ileten küçük bir anten görevi görüyor. Örneğin, kişi tuz ya da etanol alırsa, sensörün elektriksel özellikleri değişiyor ve rengi mavi oluyor. Akıllı telefonlara yüklenen uygulama ile entegre bir şekilde çalışan sensör, glikoz, tuz ve alkol içeren bir şey aldığınızda anlık olarak bilgi gönderiyor.

Sensörün oldukça ucuz bir maliyete sahip olduğunu ifade eden araştırmacılar, geliştirdikleri ürünün çok çeşitli besinlerin, kimyasalların ve fizyolojik durumların tespitini ve kaydedilmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

Kilinik çalışmaların sürdüğünü belirten araştırmacılar, bu teknolojinin tam anlamıyla işe yaradığına emin olana kadar geliştirmelerin devam edeceğini ifade etti.