Yerli İçerikleri Kaldıran Disney Plus'tan Atatürk Dizisi Fragmanı Geldi!

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayın hayatına başlayan yayın platformu Disney Plus, geçtiğimiz gün önemli bir karar alarak tüm yerel içerikleri platformundan kaldırdı. Gelen büyük tepkilerin ardından Disney Plus Türkiye resmî hesabı, platformda yayınlanacak Atatürk dizisinin fragmanını paylaştı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) yaptığı paylaşımda Atatürk dizisinin Disney Plus'tan kaldırılmasını talep etmişti. Bu talep sonrası Disney Plus, yerli yapımları ilk olarak ABD’den daha sonra ise Türkiye’den kaldırdı.

Başlangıçta Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te yayınlanması planlanan dizinin yaşanan gelişmeler sonrası yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Disney Plus resmî sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Dizinin fragmanını yayınlayan platform, dizinin 29 Ekim 2023'te yayınlanacağını duyurdu.

Atatürk Dizisi Fragmanı

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