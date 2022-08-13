Disney Plus ve Netflix Gibi Hizmetler Tek Bir Platformda Toplanıyor

The Wall Street Journal'a göre YouTube, çeşitli akış hizmetleri için abonelik satın alabileceğiniz bir çevrimiçi mağaza üzerinde çalışıyor. Google'ın sahip olduğu video akışı platformunun, en az 18 aydır bir "kanal mağazası" geliştirdiği ve şu anda potansiyel ortak şirketlerle görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

YouTube, aylık 65 dolarlık akış hizmeti sunan TV abonelerine HBO Max gibi ekstra hizmetlere erişim ekleme seçeneği sunuyor ancak yaklaşmakta olan mağaza, görünüşe göre insanlara ana YouTube uygulamasından başka akış hizmetlerini satın almanın bir yolunu sunacak.

Journal, YouTube'un platformunu şirketler için akış hizmetlerini pazarlamak için harika bir yol olarak sunduğunu söylüyor çünkü izleyiciler fragmanları web sitesinde veya uygulamasında ücretsiz olarak izleyebiliyor ve ardından kolayca bir abonelik için ödeme yapabiliyor. Ortak şirketler, video platformunda yapılan satın alma işlemleri için büyük olasılıkla kazançlarını YouTube ile paylaşmak zorunda kalacaklar.

Gelirler Ortaklarla ve Youtube'la Paylaşılacak

Geliri ortaklarla paylaşmak zorunda kalma ihtimaline rağmen artık daha fazla akış hizmeti, böyle bir serviste bir araya gelme veya ekip oluşturma fikrine açık. Starz CEO'su Jeffrey Hirsch, Journal'a akış hizmetlerini diğer oyuncularla bir araya getirmenin kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yarattığını söyledi. Ayrıca bu onun fikrine göre sağlayıcıların tekliflerini daha fazla kişiye sunar ve abonelerin iptal etme olasılığını azaltır.

YouTube örneğinden yola çıkarsak uygulama zaten yaygın olarak kullanılmakta ve ödeme yapan kullanıcılara birden fazla aboneliği yönetmek için tek bir platform sağlanabilir. Akış sağlayıcıları içinse hizmetlerini daha kolay ve güvenli bir şekilde erişilebilir kılmak, analistlerin önemli sayıda kullanıcıyı kaybetmekle geçen zorlu bir yıl olacağına inandıkları dönemde hayatta kalmalarına yardımcı olabilir.

YouTube'un "kanal mağazasının", projenin var olduğunu ve potansiyel ortaklarla hâlihazırda görüşmelerde bulunduğunu henüz doğrulamamasına rağmen, bu yılın sonbaharında başlatılabileceği bildiriliyor.

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