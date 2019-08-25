Donald Trump Apple'da Deprem Etkisi Yarattı

Yazılım ve akıllı telefon üretiminde Dünyayı çok farklı bir noktaya taşımayı başaran Apple son günlerde hisseler ile ilgili bazı problemler yaşıyor. Donald Trump, beklenmeyen konuşmaları nedeniyle Apple'da bazı depremlerin yaşanması muhtemel. İşte haberimizin detayları.

Dünya ekonomisi son dönemlerde adeta Pamuk ipliğine bağlı olarak ilerliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle birçok ülke tedirgin ve kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğini bilmiyor. Apple bu belirsizliklerden en fazla göze çarpanlar içerisinde yer alıyor.

Donald Trump ticaret savaşını devam ettirecek

Dünya ticaretinin önemli bir bölümünü oluşturan ABD ve Çin, şu an birbirleri ile sert bir mücadele içerisinde bulunuyor. Donald Trump 23 Ağustos Cuma günü ABD ve Çin arasındaki ilişki ile ilgili bir tweet yayınladı. Bu tweet ticaret savaşlarının devam edeceğini gösterdi.

Çin 75 milyar dolar değerindeki ABD malına vergi koymak istiyor. Donald Trump bunu öğrendikten sonra Çin ile ilgili özel bir tweet dizisi hazırladı. Bu tweet dizisi sonrasında Apple hisseleri %4.6 oranında düştü. Ayrıca diğer önemli şirketlerden Nvidia %5.2 oranında düşüş yaşadı. Diğer ABD şirketleri ise ortalama olarak %2.5 oranında hisse kaybına uğradılar.

Her ne kadar Donald Trump ABD şirketlerine Çin dışında bir alternatif bulmaları gerektiğini söylese bile, yine de maliyet açısından bu çok mümkün değil. Peki ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nasıl bir değişime uğrayacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.