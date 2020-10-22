Donald Trump'ın Twitter Hesabının Hacklendiği İddia Ediliyor: Şifresi Ortaya Çıktı

ABD Başkaı Donald Trump'ın Twitter şifresi ne? Donald Trump'ın Twitter hesabı hacklendi mi? 2020 ABD seçimlerine sadece birkaç gün kala, Hollandalı bir güvenlik araştırmacısının Başkan Donald Trump'ın Twitter hesabına erişim elde etmeyi başardığı iddia ediliyor.

Donald Trump'ın Twitter Hesabı Çalındı Mı?

Güvenlik araştırmacısı ve etik hacker Victor Gevers, ABD Başkanı'nın kişisel Twitter hesabına erişim sahibi olduğunu iddia ediyor. Konuşulanlara göre, Gevers Başkan Trump'ın Twitter hesabına erişmek için bir dizi farklı şifre girdi. Beşinci denemede ise hesaba giriş yaptı.

Donald Trump'ın Twitter şifresinin "Maga2020" olduğu bilgisi ortalıkta dolaşıyor. Make America Great Again'in kısaltması olan Maga2020, Trump'ın 2020 seçimleri için yaptığı kampanya sloganlarından bir tanesi.

Gevers, Hollanda gazetesi de Volkskrant'a yaptığı açıklamada ABD başkanının Twitter hesabına erişmenin daha zor olacağını düşündüğünü söyledi ve "Dört başarısız girişimin ardından bloke edilmeyi bekliyordum." dedi. Ayrıca Gevers, başkanın iki aşamalı doğrulama gibi temel güvenlik önlemlerini kullanmadığını vurguladı.

Twitter, Gevers'ın iddialarını reddederken, Hollandalı güvenlik uzmanları bu iddiaları doğru buluyor. Şu anda Donald Trump'ın ekibi tarafından iddia ile ilgil resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bugün Hollanda'da yayınlanan makale de dahil olmak üzere, bu iddiayı doğrulayacak hiçbir kanıt görmedik." dedi.

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