Donald Trump ve Apple Arasındaki Gerginliğin Perde Arkası

Neredeyse gittiği her yerde farklı tavırlarıyla kendisini hemen belli eden Donald Trump, bu aralar Apple şirketiyle bozuk attı. Birçok kişi bunu ticaret savaşları ile bağlantılı olduğunu düşünse bile, aslında işin perde arkasında daha farklı konular olabilir. İşte haberimizin detayları.

Bildiğiniz üzere Donald Trump muhafazakar bir kişilik olması nedeniyle sermayenin ülke içerisinde kalmasını istiyor. Apple ve Google gibi şirketlerin Asya'da fabrika kurmasını büyük bir hata olarak gören Trump, bunu bir kayıp olarak değerlendiriyor. Apple ise maliyetleri karşılamak için böyle bir adım atmalarını gerekli olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Donald Trump Apple konusunda çok ciddi

ABD başkanı Huawei şirketini devre dışı bırakınca, Apple'ın eli oldukça rahatladı. Bazı çevreler tarafından Samsung, Apple'ın rakibi olarak gösterilse bile gerçekte Huawei daha zorlu bir rakip. Dünyanın genelinde büyük 5G ağları kuran Huawei, Apple şirketini son derece zorluyordu.

Donald Trump belki de Apple şirketine bir jest olarak Huawei'ye ağır bir darbe indirdi. Bu darbenin karşılığı olarak da Apple'dan Çin'deki fabrikalarını ABD'ye kaydırmasını istemiş olabilir.

Apple şirketi Trump hükümeti görevi bırakana kadar muhtemelen idare etme stratejisini uygulayacaktır. Bu nedenle en azından bir fabrikasını ABD'de bırakacak gibi görünüyor. MacBook Pro ürünlerini yapan fabrika şu an için kesin olarak ABD'de kalacak. Peki sizce de Truml ve Apple şirketi arasındaki sürtüşme ne tür sonuçlar doğuracak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.