DOOM Eternal Battlemode için Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

DOOM Eternal için yeni oynanış videoları yayınlanmaya devam ediliyor. IGN, çok oyunculu Battlemode için yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Battlemode, bir önceki DOOM oyununun hayal kırıklığı yaratan çok oyunculu modlarının yerine geçecek ve 2v1 deneyimi sunacak. id Software stüdyosunun sıfırdan yarattığı bu modda, DOOM Slayer rolündeki bir oyuncu iki şeytana karşı mücadele verecek.

Yaklaşık on üç dakika uzunluğu olan Battlemode videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

DOOM Eternal Battlemode Detayları

Beş elden üçünü alan taraf kazanıyor. Çatışma sırasında ise şeytanlardan bir tanesini öldürdüğünüzde diğerini de öldürmek için size yirmi saniye verilecek. Eğer başarısız olursanız diğer şeytan yarı sağlıkla dirilecek. Karşılaşmalar sırasında kazandığınız geliştirmeleri ve becerileri de karşılaşmalar arasında etkinleştirebileceksiniz. Geliştirmeler ise şeytanlar için Baron of Hell'i çağırmak, şeytan avcısı için de BFG silahı olacak.

Oyunun çıkışında Battlemode altı arena ve Revenant, Pain Elemental, Mancubus, Marauder ve Archvile olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz beş farklı şeytan tipi ile gelecek ama ilerleyen zamanlarda yeni arenalar ve yeni şeytanlar ücretsiz güncellemelerle oyuna eklenecek.

Modun her arenasında iki geçit bulunacak. Bu geçitleri sadece şeytan avcısı kullanabilecek. Buna karşılık olarak şeytanlar da şeytan avcısını duvarların içinden bile her daim görebilecekler. Ancak görüş mesafesinden çıktığınızda, son görülen yerde silikleşen bir silüetiniz kalacak. Sadece şeytan sizi bulduğunda yeniden görüneceksiniz.

Tüm şeytanlar şeytan avcısının zafere giden yoluna taş koymak için arenaya ateş tuzakları kurabiliyor, zehirli duman yayabiliyor veya yapay zeka tarafından yönetilen şeytan sürülerini arenaya çağırabiliyorlar. Ancak şeytan avcısının silahlar, modlar ve ekipmanlarla dolu bir envanter avantajı olacak. Bunun yanı sıra ana senaryoda olduğu gibi düşmanları farklı yollardan öldürerek sağlık, zırh ve cephane elde edebilecek. Ancak bu noktada şeytanların şeytan avcısını kaynak toplamaktan alıkoyacak yeteneği olacağını söylemeden geçmeyelim.