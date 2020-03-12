DOOM Eternal Çıkış Videosu Yayınlandı, Cehennemeye Girmeye Hazırlanın!

DOOM Eternal oyunu için bekleyiş sona eriyor! Çılgın donanımlı PC’lerde 1000 FPS'ye kadar oynama keyfi yaşatacak FPS oyunu için resmi çıkış videosu yayınlandı.

id Software tarafından geliştirilen, Bethesda Softworks tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu DOOM Eternal, 20 Mart’ta oyuncularla buluşacak. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia için, daha ileriki bir tarihte de Nintendo Switch için çıkış yapacak. id Software’in şimdiye kadar yapmış olduğu en büyük ve iddialı oyunda oyuncular daha fazla iblis, daha fazla Glory Kill, devasa yaratıklar, daha önce hiç görülmemiş ortamlar ve daha fazlasını bulacak.

E3 2019’un en iyi aksiyon oyunu ve en iyi PC oyunu seçilen DOOM Eternal’ı 1000 fps’de oynamak için oldukça güçlü bir sisteme sahip olmak gerekiyor. DOOM Eternal için minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini paylaşıyoruz:

DOOM Eternal Minimum Sistem Gereksinimleri

(1080p / 60 FPS / Low Kalite Ayarlarında)

64-bit Windows 7/64-Bit Windows 10

Intel Core i5 @ 3.3 GHz veya üstü, ya da AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz veya üstü

8GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) ya da AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)

50 GB depolama alanı

DOOM Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

64-bit Windows 10

Intel Core i7-6700K or better, or AMD Ryzen 7 1800X or better

8GB RAM

(1440p / 60 FPS / High Kalite Ayarlarında)

NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (6GB) ya da AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

(1080p) / 60 FPS / High Kalite - Not: Yalnızca GTX 970 için – Texture Quality’yi Medium’a ayarlayın.)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB)

50 GB depolama alanı

The Ultra-Nightmare Ayarları İçin Sistem Gereksinimleri

(2160p / 60 FPS / Ultra-Nightmare Ayarlarında) ya da

(1440p / 120 FPS / Ultra-Nightmare Ayarlarında)