DOOM Eternal'dan Yeni Oynanış Görüntüleri Yayınlandı

Oyun dünyasının önde gelen birçok oyun mecrası, Bethesda Softworks ve id Software tarafından düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında DOOM Eternal oyununu deneme fırsatı buldular. Etkinlik sonrasında ise hem kaydedilen oynanış videoları, hem de hazırlanan ön-inceleme yazıları yayına verildi. Eğer DOOM Eternal oynanış videosuna boğulmak istiyorsanız, hazır olun.

E3 2018 fuarında duyurulmuş ve 2016 yılında çıkmış DOOM oyununun devamı olacak DOOM Eternal, 20 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Yılın daha sonraki bir zamanında da Switch için uyarlanacak. Çıkışından önce oyunu satın almanız durumunda, kullandığınız platform fark etmeksizin DOOM 64 hediyenizin olacağını hatırlatalım.

Yeni oyundaki hikaye bizi dünyaya götürecek. Bir önceki oyunun iki yıl sonrasında geçen DOOM Eternal, bizlere cehennemi dünyada yaşatacak. Çünkü, şeytan dostlarımız(!) ziyaretimize dünyaya gelecekler. Biz ise DOOM Slayer olarak gerektiğinde ne kadar misafirperver olduğumuz onlara göstereceğiz. Tabii ki silahımızla! Bu defa daha fazla şeytan türünün işin içine girmesi ile çok daha büyük bir kaos bizleri bekleyecek. Eh bu da çok daha fazla aksiyon ve bir o kadar büyük eğlence demek. Ancak gelin önce biz bir oynanış videolarına bakalım.