DOOM Eternal'ın Fragmanı DOOM II Grafikleriyle Yeniden Yapıldı

DOOM serisinin yeni oyunu DOOM Eternal, E3 2019 fuarı sırasında yayınlanan yeni fragmanı ile bizleri epey gaza getirmişti. Bir önceki oyuna göre oldukça gelişmiş olacak devam oyunu 22 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia için satışa sunulacak. 2016 yılında çıkan DOOM, serinin sil baştan yapımıydı. DOOM Eternal ise devam oyunu olduğu için bir Youtube kullanıcısı da karşımıza etkileyici bir video ile çıktı. E3 2019 fuarındaki Bethesda konferansında gösterilen fragman, DOOM II oyununda yeniden yaratıldı.

Szczebrzeszyniarz Brzeczyszczyczmoszyski (bu nasıl okunur ki?) isimli Youtube kullanıcısı, fragmanı DOOM II motoruyla hazırlarken özel kodun yanı sıra hayran yapımı WAD'lar (veri depolamak için orijinal DOOM ve orijinal DOOM oyunun motoruyla geliştirilmiş oyunlar tarafından kullanılan dosya biçimi) ve birçok da mod kullanmış. Bunun sonucunda da ortaya muazzam bir iş çıkmış. Fragmanda ayrıca orijinal oyun ile ilgili izler ve Chex Quest'e gönderilen selam da gözlerden kaçmıyor.

Söz konusu bir yeniden yaratım söz konusu olduğu için haliyle insan DOOM Eternal E3 2019 fragmanının orijinaline ne kadar sadık kalındığını da merak etmiyor değil. Bunun için bahsi geçen Youtube kullanıcısı bir de karşılaştırma videosu hazırlamış.

Bizler böyle çalışmaları gördükçe hayran oluyoruz. Her şeyden önce ortada oldukça büyük bir emek var ve takdir etmek gerek. Peki sizin düşünceleriniz nedir? Szczebrzeszyniarz Brzeczyszczyczmoszyski tarafından ortaya konulan bu çalışmayı nasıl buldunuz? Hoşunuza gitti mi?