Microsoft Bombayı Patlattı: DOOM Eternal Xbox Game Pass Tarihi Duyuruldu!

Microsoft Xbox Game Pass abonelerini coşturmaya devam ediyor. DOOM Eternal Xbox Game Pass tarihi sonunda duyuruldu. İşte oyunun geliş tarihi!

Dün Microsoft tarafından Xbox Game Pass Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla, yakın bir zamanda ücretli abonelik servisine gelecek gizemli oyunun işareti verilmişti. Ne var ki bu gizemli oyunun ne olabileceğine dair bir ipucu bulunmuyordu. Dahası ise, fark edilen bir detaya göre, her bir cümlenin baş harfi bir araya getirildiğinde LOOK BELOW yani AŞAĞIYA BAK cümlesi oluşuyordu.

Bundan yola çıkan bazı kullanıcılar, e-postada işaret edilen yere çok daha yakından bakmaya ek olarak renkler ile de biraz oynamış ve gizli olan SLAYER IS COMING cümlesini ortaya çıkartmışlardı. Oyun dünyasında SLAYER dendiğinde akla gelen ilk kişi kim? Elbette son olarak DOOM Eternal oyununda yönettiğimiz, çok sevgili DOOM Slayer ağabeyimiz.

DOOM Eternal Xbox Game Pass'e Ne Zaman Gelecek?

Önceki gün yaşanan bu gelişmenin ardından Microsoft, fazla beklemedi ve bugün Xbox Wire üzerinden resmi duyuruyu gerçekleştirdi. Serinin son oyunu DOOM Eternal, öncelikli olarak Xbox One için Xbox Game Pass servisine eklenecek. Tarih ise 1 Ekim 2020 olarak belirlenmiş. PC için Xbox Game Pass servisine ise yine bu yıl bitmeden ekleneceği söyleniyor. Henüz net bir tarih belirlenmiş değil ama fazla bir gecikmenin yaşanmayacağını tahmin ediyoruz.

DOOM Eternal, DOOM (2016) için bir devam oyunu niteliğinde geliştirilmiş ve Mart ayında PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One platformlarındaki oyuncuların beğenisine sunulmuştu. DOOM (2016) oyununda yaşanan olayların iki yıl sonrasında geçen hikayeye göre, cehennem bizi kendi gezegenimizde de rahat bırakmıyor ve şeytanlar bu defa dünyayı istila etmeye başlıyorlar. Karışıklığa bir son vererek insanlığı kurtarmak, her zamanki gibi DOOM Slayer olarak bize düşüyor.

Senaryo boyunca gezegenimize ek olarak, Mars, Hell ve daha önceden görmediğimiz boyutlar boyunca ilerliyor ve mühimmatımızdaki geliştirilebilir silahları ve yetenekleri kullanarak şeytan sürüleri ile aksiyon dolu bir çatışmaya giriyoruz.

Son olarak, 20 Ekim 2020 tarihinde de oyunun ilk indirilebilir içeriği The Ancient God - Part 1 yayınlanacak. Cennetteki dengesizlikten doğan eski bir şeytan ile karşı karşıya geleceksiniz. Daha önceden görmediğimiz mekanları ziyaret edeceğimiz bu içerikte aynı zamanda yeni şeytanlar ile de savaşacaksınız.

DOOM Eternal Year One Pass veya DOOM Eternal Digital Deluxe sahiplerinin ek bir ücret ödemeden sahip olabilecekleri bu içerik, bağımsız olarak da satılacak ve BATTLEMODE için de ücretsiz erişim sunacak. The Ancient Gods, Part One için mutlak suretle DOOM Eternal sahibi olmanız gerekmeyecek.