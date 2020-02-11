DreadOut 2, Önümüzdeki Hafta PC için Çıkıyor

Korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, yakın bir zamanda iyi bir alternatifin satışa sunulacağını söyleyeyim. 2018 yılında duyurulmuş olan DreadOut 2, 20 Şubat 2020 tarihinde PC (Steam) için satışa sunulacak.

Digital Happiness tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan DreadOut 2, orijinal oyunun devamı olacak. Hikayeye göre mührün kırılması sonucunda büyük yılan Blorong uyanıyor. İnsanlığın büyük tehdidini durdurmaya çalışacak olan ana karakterimiz Linda, yolculuğu boyunca soru işaretlerine cevaplar bulmayaca çalışacak.

Hayatta kalma-korku türüne eşsiz bir soluk getireceği söylenen DreadOut 2, bu defa bir şehir ortamında geçecek ama orijinal oyundaki akıllı telefon ile hayalet avlama ve aksiyon odaklı savaşlar geri dönecek. Bununla birlikte araştırmanın yeni oyunun kalbinde olacağını söyleyen geliştirici stüdyo Digital Happiness, çizgisel olmayan hikaye anlatımı yöntemlerini bir adım öteye taşımak istiyor.

Hikayenin akışı boyunca şehir efsanelerini çözebilmek için hem gündüz vakti hem de gece vakti araştırma yapmanız gerekecek. Etkileşime girebileceğiniz bolca yapay zeka karakteri olacak ve işin ilginç yanı şu ki sadece insanlarla değil hayaletlerle de konuşabileceksiniz. Bu etkileşimleriniz ile tamamlamanızın gereken birçok yan araştırma görevi, gizli aşamalar ve zorlu düşmanlar ile yapacağınız savaşlar sizleri bekleyecek.

DreadOut 2 oyununun Steam sayfasına buradan, yeni fragmanına da aşağıdan bakabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.