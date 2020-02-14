Dreams'in İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Yıllar süren geliştirilme sürecinin ardından, Dreams bugün en nihayetinde bütün PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluştu. LittleBigPlanet ve Tearaway serileri ile tanıdığımız Media Molecule stüdyosunun yeni oyunu büyük bir sabırsızlıka bekleniyordu. İnceleme puanları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bakalım Dreams beklentileri karşılayabilmiş mi?

Alışılmışın dışında bir oyun olan Dreams, oyuncuların hayal güçlerini ortaya koymalarına fırsat sunması ile farklı bir deneyim arayan oyuncular için oldukça iyi bir seçenek olacakmış gibi görünüyor. Her şeyin sizin hayal gücünüzle sınırlı olduğu oyunda, kolay kullanım araçları ile hayalinizde canlanan müzikleri, tabloları, animasyonları, heykelleri, oyunları ve daha birçok şeyi yaratabilirsiniz.

Yarattığınız eserinizi, dünya genelindeki diğer oyuncular ile paylaşabiliyorsunuz. Hatta diğer oyuncuların yarattıkları eserlerini de deneyebiliyor ve hoşunuza gitmesi durumunda, tercihinize göre derecelendirebilir ve / veya arkadaş(lar)ınıza tavsiye edebilirsiniz.

Dreams için şimdiye kadar yayınlanmış olan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Dreams İnceleme Puanları