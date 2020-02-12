Dreams Oyununun Çıkış Fragmanı Yayınlandı

PlayStation 4 için özel olarak Media Molecule tarafından geliştirilmiş olan Dreams, bütün oyuncuların erişimine 14 Şubat 2020 Cuma günü açılacak ve satışa sunulacak. Ne var ki, Erken Erişim sürümü almış olan oyuncular bu açıdan birazcık şanslılar. Çünkü Sony Interactive Entertainment ve Media Molecule, bu oyunculara sürpriz yaparak üç gün önceden tam sürüme erişim sağlama hakkı sundular. Bununla birlikte Dreams oyununun çıkış fragmanı da yayınladı.

Alışılmışın dışında bir oyun olan Dreams, oyuncuların hayal güçlerini ortaya koymalarına fırsat sunuyor. Her şeyin sizin hayal gücünüzle sınırlı olduğu oyunda, kolay kullanım araçları ile müzik, tablolar, animasyonlar, heykeller ve daha birçok şeyi yaratabilirsiniz. Ortaya çıkarttığınız eserinizi dünya genelindeki diğer oyuncular ile paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde onların eserlerini de deneyebilir ve tercihinize göre derecelendirebilir ve arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz.

Imp adının verildiği bir karakteri (daha çok imleç de denebilir) yönettiğiniz oyunun dünyasında, yeni eşyalar, karakterler yaratıyor ve onları Dualshock 4 veya PlayStation Move kontrolleri vasıtasıyla tutarak ve iterek hareket ettirebiliyorsunuz. Imp ile yarattığınız karakteri doğrudan kontrolünüze alabiliyorsunuz da.

Dün yayınlanan Creator güncellemesi ile oyuna ayrıca Art's Dream de eklendi. Art isimli eski bir müzisyenin maceralarına ortak olduğunuz bu hikaye görevinde, karakterin geçmişi ve şimdiki zamandaki hayatı üzerine kurduğu hayallerinde geziniyorsunuz.