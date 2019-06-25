Drone Racing League, 50 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayınlanan belgeler, Drone Racing League’in (DRL) çıktığı yeni yatırım turunda 50 milyon dolar barajını geçmek üzerine olduğunu gösteriyor.

Bir önceki yatırım turuna göre 26 milyon doların üzerinde bir artış kaydeden DRL, Lux Capital ve RSE Ventures gibi firmaları arkasına almış durumda.

Şirket daha önce Sky, CRCM Ventures ve Hearst Ventures dahil yatırımcılardan 32 milyon dolar kaynak toplamıştı.

ABD merkezli startup, adından da anlaşılacağı üzerine, drone yarışları düzenliyor. 2016 yılında düzenlenmeye başladığı organizasyon ile drone’ları bir spor dalı haline getiren DRL, yeni sezonunun startını 11 Ağustos’ta verecek.

Dördüncü sezonuyla çok yakın bir zamanda drone tutkunlarının karşısına çıkmaya organizasyon, ilk kez sosyal medya üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, organizasyonunun resmi hesabı Twitter hesabı @DroneRaceLeague aracılığıyla sezon içerisindeki yarışları canlı olarak takip edebilecekler.

Teknolojinin en üst düzeylerde kullanılacağı DRL'de pilotlar drone'ları sanal gerçeklik gözlüğüyle yönetiyor. Yarışlar sırasında kullanılacak drone'lar saatte 145 kilometre hıza kadar çıkabilecek. Sezon boyunca toplam 18 pilot yarışacak; ancak sadece 10’u Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.



