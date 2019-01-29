Dropbox, E-İmza Firması HelloSign’ı Satın Alıyor

HelloSign, Google Drive ve Dropbox ile uyumlu olan, çevrimiçi faks hizmetleri ve bir Android uygulaması da bulunan, belgeleri dijital olarak imzalamak için çeşitli araçlar sunan bir şirkettir.

TechCrunch’ta yer alan bir habere göre, Dropbox firması HelloSign’ı satın almak için 230 milyon dolarlık bir ödeme yaptı. Ancak Instacart ve Lyft‘in de dahil olduğu 80 binden fazla müşterisi bulunan HelloSign’ın, satın alma işlemlerinden sonra da faaliyetlerine bağımsız bir şirket olarak devam edeceği belirtiliyor. Satın alma anlaşmasının yılın bu çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.

Bu konuda bir blog yazısı kaleme alan Dropbox, "Hem işimize hem de insanlarımıza çok değer veren şirketler olarak, birlikte başarabileceğimiz şeyler için oldukça heyecanlıyız." ifadelerine yer verdi.

Dropbox’ın mühendislik departmanından Quentin Clark da yaptığı bir açıklamada, "HelloSign’ı benzersiz kılan şey, şirketin API'lere ve iş akışı ürünlerine yaptığı yatırımın gerçekten de bizim uzun vadeli planlarımızla aynı yönde olması. Bu, Dropbox ile yapılacak sıradan bir iş olmaktan ziyade, geniş bir vizyonun peşinden gitmemizde bize yardımcı olacak." diye konuştu.

Pazartesi günü yatırımcılara bir not gönderen RBC Capital Markets analistlerinden Mark Mahaney’e göre, bu anlaşma iki nedenden ötürü stratejik bir öneme sahip. Bunlardan ilki, HelloSign’ın satacağı olumlu bir tamamlayıcı iş ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri ise bu satın almanın, işletme satışlarını daha da genişleteceği ve müşteriden daha fazla pay kazanmak için potansiyel bir fırsat olarak görülmesi şeklinde ifade ediliyor.