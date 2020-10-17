DSÖ Koronavirüs Tedavisi İçin En Etkili İlacı Açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde devam etmek devam etmek devam ederken Dünya Sağlık Örgütü yazılan yazı yazılan yorum. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre COVID-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir ve Lopinavir / Ritonavir ilaçlarının hiçbir etkisi bulunmuyor. Peki, DSÖ tarafından paylaşılan kayıt göre koronavirüs tedavisi için en etkili ilaç nedir? Dünya Sağlık Örgütü (DSO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklama Ile ilgili tüm ayrıntılarhaberimizde.

Koronavirüs Tedavisi İçin En Etkili İlaç Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, video konferansı üzerinden DSÖ pandemi uzmanları ile beraber bir toplantı gerçekleştirdi. Dr. Ghebreyesus, toplantıda oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar koronavirüs tedavisi için kullanılan bazı ilaçların tedavi sürecine hiçbir etkisinin olmadığı belirtildi.

Dr. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada,"Remdesivir" isimli ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir ilaçlarının yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu ve hatta hiçbir etkisi olmadığını duyurdu. Yapılan açıklama insanların oldukça şaşırmasına neden oldu çünkü DSÖ'nün açıkladığı ilaçlar şu ana kadar COVID-19 tedavi sürecinde kullanılıyordu. Peki, koronavirüs tedavisi için en etkili ilaç nedir?

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 tedavisi sürecinde kullanılan ilaçlar arasında yalnızca Deksametazon ilacının COVID-19 sürecini şiddetli bir biçimde geçiren hastalarda etkili olduğu duyuruldu. COVID-19 tedavi sürecinde etkili olan ilaç ile ilgili önemli bir açıklama yapan Dr. Tedros, "Şu an için kortikosteroid deksametazon, hastalığı şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir" şeklinde konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom, "Bu yıl, güney yarımkürede kış boyunca, Kovid-19 için alınan önlemler nedeniyle mevsimsel grip vakaları ve ölümleri normalden daha azdı ancak aynı şeyin kuzey yarımküredeki grip mevsiminde de geçerli olacağını varsayamayız" ifadelerini kullandı. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyon şiddetli mevsimsel grip vakasının tespit edildiğini belirten Dr. Ghebreyesus, 650 bin civarında da solunum ile ilgili ölümlerin meydana geldiğini açıkladı.