DSÖ Türkiye Açıklaması: Vaka Sayısı Endişe Verici

DSÖ Türkiye açıklaması yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüs salgınına dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye için endişe veren yeni tip koronavirüs açıklaması yapan Kluge, gelen verilerin olumsuz olduğunu belirtti.

DSÖ Türkiye açıklaması endişe uyandırdı

Avrupa için gelecek iki haftanın oldukça kritik olduğunu belirten Kluge, çok az iyileşme veya yükselme durumu gösteren ülkelerin arasında Türkiye, İngiltere, Belarus, Rusya ve Ukrayna’nın olduğunu ifade etti. Kluge; Almanya, İspanya, İsviçre, İtalya ve Fransa’dan ise pozitif sonuçlar geldiğini söyledi.

Normale geri dönmenin hızlı bir yolunun olmadığını ifade eden Kluge, “Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının yüzde 50’sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde de Türkiye için kritik açıklama yapmıştı. DSÖ, Türkiye ve Britanya için herhangi bir düşüşün geçerli olmadığını, aksine vaka sayısında artışın devam ettiğini ifade etmişti.