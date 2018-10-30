Dubai ve IBM, Hükümet Onaylı İlk Blockchain Platformunu Duyurdu

Smart Dubai ve IBM, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk hükümet onaylı blockchain platformu olan Dubai Blockchain Platformu’nu duyurdu.

IBM Cloud tabanlı olan kurumsal platform, BAE’deki kuruluşların blockchain teknolojisine geçişlerindeki en önemli basamak taşlarından birisi olacak.

Smart Dubai ve IBM tarafından hayata geçirilen Dubai Blockchain Platformu, hükümet süreçlerini ve vatandaşlık hizmetlerini çok daha efektif bir hale dönüştürmeyi hedefliyor.

Dubai, 2021 yılında emirliği 'kağıtsız bir hükümet' haline getirme vizyonuyla blockchain'in kullanımını teşvik etmek için çaba sarf ediyor. İnovatif projelerin cazibe merkezi haline gelen kent, IBM'in resmi Blockchain Stratejik Ortağı olduğu Dubai Blok Zincirleme Stratejisi'nin bir parçası olarak şimdiden ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim dahil olmak üzere birçok alanda blockchain uygulamalarını kullanmaya başladı.

Dubai Blockchain Platformu, IBM Blockchain tabanlı uygulamaların vatandaşların günlük yaşamlarına entegre edilmesine yardımcı olacak. Ayrıca bu sayede vatandaşlara ait kişisel veriler ülke içinde tutulmuş olacak.

IBM'in gün başına 6,2 milyardan fazla web işlemi yürütebilen ana bilgisayar teknolojisi LinuxOne tarafından da desteklenen platform, Dubai tarafından yayınlanan Bilgi Güvenliği Yönetmeliği (ISR) standartlarına uyacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Smart Dubai Ofisi'nin (SDO) genel müdürü Aisha Bint Butti Bin Bishr, “Akıllı Dubai, emirliği küresel rekabet gücü ve mutluluk endekslerine uyan tam teşekküllü akıllı bir şehre dönüştürme hedefimize doğru hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı.