Ducati Elektrikli Motosiklet Üretecek

Günümüzde elektrikli otomobiller her geçen gün daha yaygın bir hale geliyor ancak aynı şeyi elektrikli motosikletler için söylemek şimdilik pek mümkün değil. Yine de Harley-Davidson gibi bazı motosiklet üreticileri elektrikli motosiklet üretme yolunda adımlar atmaya başladı.

Ürettiği spor motosikletlerle tanınan İtalyan süper motor üreticisi Ducati’nin de elektrikli motosiklet üreteceği yönündeki iddialar, şirketin CEO'su Claudio Domenicali tarafından doğrulandı. İspanya'daki Motostudent etkinliğinde konuşan CEO Claudio Domenicali, "Gelecek elektrikte ve biz de seri üretime başlamaktan çok uzakta değiliz." ifadelerine yer verdi.

Electrek’de yer alan bir habere göre, Ducati’de şu an için adı konularak üretimine başlanmış bir elektrikli motosiklet bulunmuyor. Yine de bu durum, şirketin elektrikli araç konseptlerine karşı yabancı olduğu anlamına gelmiyor.

Şirket daha önce de elektrikli motosiklet üretmek için diğer firmalarla çalışmıştı ve Milan Politeknik Tasarım Okulu ile birlikte Ducati Zero isimli bir konsept geliştirmişti.

Ducati'nin Batı Avrupa bölge sorumlusu Eduoard Lotthe de 2017 yılında yaptığı açıklamalarda, şirketin elektrikli motosiklet planlarına değinmiş ve 2021 yılını işaret etmişti. Dolayısıyla, motosiklet pazarında önemli bir yere sahip olan Ducati’nin ilk elektrikli motosikletini 2021 yılında yollarda görmeyi umuyoruz.