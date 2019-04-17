Dünya Büyüklüğünde Bir Gezegen Daha Keşfedildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı ya da bilinen ismiyle NASA, uzaya gönderdiği TESS isimli gözlem uydusunun, Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfettiği açıklandı. HD 21749c adı verilen gezegenin, HD 21749 isimli yıldızın çevresinde döndüğü aktarıldı.

HD 21749, K-tipi denilen bir tür yıldız olarak adlandırılıyordu ve yoğunluğunun Güneş’in yüzde 70’i seviyesinde olduğu tespit edilmişti. Dünya’dan 53 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızın çevresinde dönen ikinci gezegeni keşfeden TESS, rüştünü bir kez daha ispatlamış oldu.

Çevresinde döndüğü yıldıza çok yakın bir yörüngesi ve kayalık bir yüzeyi olduğu düşünülen gezegenin, yıldızın çevresini tamamen dolanmasının sadece sekiz gün sürdüğü belirtildi. HD 21749 yıldızına çok yakın olması sebebiyle yüzey sıcaklığının 420 dereceden fazla olabileceği varsayıldı.

HD 21749c her ne kadar TESS tarafından HD 21749 sisteminde keşfedilen ikinci gezegen olsa da HD 21749c’nin keşfiyle TESS onuncu gezegenini keşfetmiş oldu. Henüz görev süresinin başlarında olan TESS’in böylece bütün hayatı boyunca yüzlerce farklı gezegen daha keşfedebileceği aktarılan bilgiler arasında yerini aldı.