Dünya'da İlk Kez Bitcoin ile Futbolcu Transfer Edildi! Hem de Türkiye'de

Türkler olarak her zamanki gibi ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu sefer de Dünya'da ilk kez Bitcoin ile futbolcu transferini gerçekleştirdik.

Sakarya amatör küme futbol kulübü olan Harunustaspor, Dünya'da bir ilki gerçekleştirerek 22 yaşındaki Ömer Faruk Kıroğlu'nu renklerine bağladı. Harunustaspor başkanı Haldun Şehit tarafından teklif edilen 4500 Türk Lirası'nı kabul eden Ömer Faruk Kıroğlu, transfer bedelinin 2000 TL'sini Bitcoin ile geri kalan 2500 TL'sini ise nakit olarak aldı.

0.0524 Bitcoin'in hesabına geçmesi ile kendisini Harunustaspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Kıroğlu; "Benim için de Dünya için de bir ilk. Yeniliklere açık olan bir insanım. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Harunustaspor Kulübü Başkanı Haldun Şehit ise "Ülkemizde ve Dünya’da ses getirmek adına yaptık. Profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyulurdu, amatör olarak biz ilk olduk. Bunun için de gururluyuz." şeklinde açıklamada bulundu.