Dünya'daki En Eski Yaşam Formunun 3.5 Milyar Yaşında Olduğu Düşünülüyor

Bilim insanları, Avusturalya’daki 3.5 milyar yaşındaki kayalardan ilginç bulgular elde etti. Bu kayalarda şimdiye kadar bilinen en yaşlı mikroorganizmaların yer aldığı fosiller bulundu. Bu keşif, Dünya'daki en erken yaşam formları hakkında bilgiler sağlayacağı için bilim dünyasında büyük bir önem taşıyor.

Avusturalya’daki New South Wales Üniversitesi’nden Raphael Baumgartner ve diğer araştırmacılar, Batı Avusturalya’nın Pilbara bölgesinde yani Dünya üzerindeki en yaşlı kayaların yer aldığı bölgede incelemelerini gerçekleştirdiler. Bölgede yer alan ve stromatolite adı verilen yapıların içerisinde mikroplar ince tabakalar halinde büyüyebiliyor ve tortu haline geliyorlar. Sonrasında yine süreç bu şekilde devam ediyor. Baumgartner yaptıkları keşif ile ilk defa bu bölgedeki stromatolitlerin, Dünya’daki en eski yaşam formları için kesin kanıtlar olduğunu gösterebildiklerini ifade etti.

Stromatolitler, sadece Dünya’daki yaşama dair değil Mars’ta da yaşamın olduğuna dair kanıt oluşturabileceği için büyük bir önem taşıyorlar. Baumgartner’e göre yaşamın nasıl başladığını anlayabilmek atalarımızı anlayabilmemiz açısından önemli. Ayrıca stromatolitler sayesinde başka gezegenlerde de yaşamın nerede başlamış olabileceği hakkında bilgiler edinebiliriz.

Dünya dışı yaşamla ve özellikle Mars’la alakalı önemli bilgiler elde edilebileceği düşünülen antik kayalar üzerinde NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da bu hafta incelemelerde bulundu.