Dünya Geneli Koronavirüs Vaka Sayısı ve Ölüm Sayısı (1 Eylül)

Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüsten kaç kişi öldü? Dünya geneli vaka sayısı kaç? Son rakamları sizler için bir araya getirdik. İşte dünya geneli koronavirüs vaka sayısı.

1 Eylül Dünya Genelinde Vaka ve Ölüm Sayısı Kaç?

1 Eylül itibari ile dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 25.516.378 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 851.352 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 16.863.597 olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'de tespit edilen vaka sayısının 6.031.582 olduğu açıklanırken Çin'de toplam vaka sayısının 89.926 olduğu duyuruldu. ABD'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 183.602 oldu. Rusya'da toplam vaka sayısının 997.072 olduğu İngiltere'de ise 338.085 olduğu paylaşıldı.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı

31 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 270.133 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.370'e yükseldi.