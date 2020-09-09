Dünya Geneli Koronavirüs Vaka Sayısı ve Ölüm Sayısı (9 Eylül)

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüsten kaç kişi öldü? Dünya geneli vaka sayısı kaç? Son rakamları sizler için bir araya getirdik. İşte dünya geneli koronavirüs vaka sayısı.

9 Eylül Dünya Genelinde Vaka ve Ölüm Sayısı Kaç?

9 Eylül itibari ile dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 27.617.194 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 898.456 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 18.586.672 olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'de tespit edilen vaka sayısının 6.330.316 olduğu açıklanırken Çin'de toplam vaka sayısının 90.087 olduğu duyuruldu. ABD'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 189.733 oldu. Rusya'da toplam vaka sayısının 1.037.526 olduğu İngiltere'de ise 354.934 olduğu paylaşıldı.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı

9 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 284.943 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.837'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.181 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 254.188 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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