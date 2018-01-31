Dünya’nın En Büyük Çip Üreticisi Samsung Oldu

Intel, çip üretimi alanında uzun yıllardır rakiplerine göre daha baskın ve lider konumda bulunuyordu. Fakat 2017 yılında bu durum değişti ve Samsung liderlik tacını Intel’in elinden aldı. Her iki şirketin 2017 yılı finansal raporlarına bakıldığında, Samsung’un Intel’e göre daha fazla gelir elde ettiği görülüyor. İlk olarak Bloomberg tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılında Intel’in geliri 62.8 milyar dolar olurken, Samsung’un yarı iletken bölümü 69.1 milyar dolarlık gelir elde etti.

Aslında bu iki büyük firmayı kıyaslamak çok da kolay değil. Çünkü şimdiye kadar Intel esas olarak PC alanında faaliyet gösteriyordu ve x86 işlemcilerini odak noktası haline getirmişti. Samsung ise daha çok bellek ve flaş depolama birimlerine odaklanmış durumdaydı. Bellek ve flaş depolama piyasası son yıllarda çok daha hızlı gelişti ve şu anda da PC ve PC işlemcileri piyasasına göre parasal anlamda daha büyük durumda.

Analistlere göre geleceğin teknolojileri açısından bakıldığında, Samsung’un bellekleri, Intel’in geleneksel işlemcilerine göre çok daha önemli ve esas bir konumda bulunuyor. Günümüzde neredeyse tüm akıllı telefon ve tabletlerin içerisinde Samsung’un RAM bellekleri kullanılıyor. Samsung ayrıca, SSD (solid state drive storage) disk piyasasının üçte birinden fazlasına hükmediyor. Samsung, akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra otomotiv sektöründe, televizyonlarda, çeşitlik elektronik ev aletlerinde ve benzeri pek çok alanda kullanılmak üzere farklı çeşitlerde çipler üretmeye devam ediyor. Ayrıca Samsung Dünya’nın en üretken akıllı telefon üreticisi konumunda da bulunuyor.

Samsung 2017 yılının dördüncü çeyreğindeki kazancının büyük bir bölümünü DRAM ve NAND belleklerinden elde etti. Talep büyümeye devam ettiği için bellek fiyatları geçen yıla göre iki katından fazla arttı. Son dönemde ise Samsung, bulut sunucuları ve yonga setleri için yüksek yoğunluklu bellek ürünlerine odaklanmış durumda. Çünkü otomotiv elektroniği ve yapay zeka piyasalarından bu ürünlere çok büyük bir talep olacağı tahmin ediliyor. Görüldüğü üzere Samsung bu günün ihtiyaçlarına yönelik üretimler yapmakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalar da yapıyor ve liderliği de kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.