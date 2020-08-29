Dünya’nın Oluşumunda Su Ana Maddelerden Birisiydi!

Yapılan son araştırmalar ile birlikte Dünya’nın oluşumunda su katkısının tahmin edilenden fazla olduğu ifade edildi. Bilim insanları arasında büyük bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Bugüne kadar Dünya’nın oluşumu ile ilgili çok fazla iddia ortaya atıldı. Bilim insanlarının son araştırmasına göre Dünya, oluşumu sırasında 3 kez okyanusları dolduracak kadar suya sahipti. Bugüne kadar oluşturulan gezegen oluşum teorilerinin pek çoğu, ilk başlarda herhangi bir su bulunmadığı ve tamamen kuru olduğu yönündeydi. Ancak son yapılan çalışmalarla birlikte, aslında suyun en başlarda bile var olduğu ortaya çıktı. Bu durum tüm teorileri altüst edecek gibi görünüyor.

Dünya’nın oluşumunda su önemli bir yere sahip olabilir

Bilim insanları göktaşlarının kuru bir yapısı olduğunu kabul ediyordu ve suyun ise Güneş'ten oldukça uzak yerlerden Dünya’ya taşındığını ifade ediyordu. Yapılan son araştırmalar, "enstatit kondrit" isimli göktaşı türünün aslında kuru olmadığını ortaya çıkardı.

Fransa'da bulunan Lorraine Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Laurette Piani ve ekibi, kayaların aslında suya sahip olduğunu iddia etti. Kayaların ağırlık olarak yüzde 0,08 ila 0,54 oranında su eşdeğeri içerdiği ortaya çıktı. Piani, enstatit kondrit türü meteorların Dünya'nın nasıl oluştuğunu anlamada önemli olduğunu ifade etti.

Bu araştırma; okyanusları 3 kez dolduracak kadar suyun Dünya'nın oluşumu sırasında sağlanabilmiş olabileceğini gösteriyor. Sizce bu yeni gelişme ne tür bir değişim sağlayabilir? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.