Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Bitme Noktasından Çok Uzak

Koronavirüs ne zaman biter? Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmayan milyonlarca insan bu soruyu soruyor. Türkiye, koronavirüs ne zaman bitecek? sorusunun cevabını beklerken, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’dan beklenmedik bir açıklama geldi.

Koronavirüs Ne Zaman Biter?

27 Nisan 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 112.261, koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 33.791, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2900’e ulaştı. Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere alınan tedbirler netice veriyor. 27 Nisan itibarıyla bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldığı, ihtiyaç duyulan test sayısında azalmanın devam ettiği, yoğun bakım ve entübe hasta sayısında da düşüşün sürdüğü paylaşıldı. Türkiye, Ramazan Bayramı sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine girmeye hazırlanırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Ghebreyesus’dan umutları kıran bir açıklama geldi.

DSÖ: Dünya Bizi Dinlemedi!

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans olarak basın toplantısı düzenledi. Kovid-19 salgınının dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını dile getiren Ghebreyesus, salgının diğer sağlık hizmetleri özellikle de çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyduğunu belirterek salgının bitme noktasından çok uzak olduğunu söyledi. Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan koronavirüs vaka sayılarından endişe duyduğunu belirtti. Bu bölgelerdeki ülkelerde koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının test kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle açıklananın çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu. Ayrıca tüm ülkelerin DSÖ uyarılarını dikkate almaları, dinlemeleri gerektiğinin de altını çizdi.