Bu Haftaya Dikkat: Dünya Sağlık Örgütü Kesin Konuştu!

Koronavirüs dünya genelinde çok ciddi bir ivme yakalarken Dünya Sağlık Örgütü kesin konuştu. Her ne kadar son derece olumsuz bir konuşma olsa bile, yine de dikkatli olunması açısından önemli diyebiliriz. Bakalım Dünya Sağlık Örgütü salgın hakkında son olarak neler söyledi.

Pandeminin küresel boyutta savaşçısı olarak görülen Dünya Sağlık Örgütü, bu hafta içerisinde virüsün saptandığı vaka sayısının 11 milyona yaklaşacağı söyledi. Bunun sadece bir hafta içerisinde gerçekleşecek olması gerçekten de işin ne kadar ürkütücü boyutta olduğunu gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü herkesi uyardı

İnsanların büyük bir rehavete kapıldığını ve özellikle aşının bulunduğunun söylenmesinin bunda önemli etkiye sahip olduğu ifade edildi. Şu anda kesin bir aşı çözümünün olmadığı defalarca belirtildi. Fakat buna rağmen herkes hastalığının aşısı varmış gibi davranıyor.

Ayrıca bu küresel sağlık kuruluşu çok önemli iki detaya değindi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, 10 milyon civarında insanın şu anda virüse yakalandığını ve ABD'de henüz tepe noktaya ulaşılmadığını söyledi. Bu durum salgının dikey olarak artacağını gösteriyor.

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Dr. Mike Ryan ise Güney ve Orta Amerika’daki vaka sayılarının da henüz zirveye ulaşmadığını ifade etti. Son olarak başka küçük ülkelerde de virüsün ortaya çıkması salgın sayısını akılalmaz boyutlarda artırabiliyor. Sizce Dünya Sağlık Örgütü bu hafta için yaptığı açıklamalarında haklı çıkabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.