Dünya'ya Yaklaşan Asteroitin Eski Bir Roket Olduğu Ortaya Çıktı

NASA'dan yapılan son açıklamaya göre gezegenimiz tekrardan asteroit tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Dünya'ya yaklaşan asteroitin eski roket olabileceği düşünülüyor. Ay görevi için fırlatılan roket, Dünya için tehlike yaratabilir mi?

NASA'da görevli bir asteroit uzmanı, şu anda Dünya'ya doğru yaklaşmakta olan bir nesnenin kozmik bir kaya parçası olmadığına, 54 yıl önce Ay misyonu amacıyla fırlatılan bir roket olabileceğine dikkat çekiyor.

"2020 SO" isimli asteroitin sanıldığı gibi bir gök parçası olmadığı tespit edildi. Uzay Ajansının 1966 yılında Surveyor 2 aracını Ay'a taşıyan Centaur roketinin bir parçası, tekrardan Dünya'yı ziyaret etmeye istekli gibi gözüküyor.

Dünya'ya yaklaşan asteroitin eski roket olması tehlikeli mi?

NASA asteroit uzmanı Paul Chodas yaptığı çalışmalar sonucunda, roket parçasının Dünya'ya geri dönmesinin büyük bir sorun yaratmayacağını dile getirdi. Uzay boşluğundan Dünya'ya yaklaşan bu parça yaklaşık 2.400 km / saat hıza sahip ve bu değer, uzay boşluğu için nispeten yavaş bir hareket olarak kabul ediliyor.

Chodas, uzaydan Dünya'ya doğru gelen nesnenin gerçekten eski bir roket oup olmadığını kesin olarak söylememiş olsa da, tüm kanıtların bu olasılığa işaret ettiğini söylüyor. NASA uzmanı, bu keşfin "oldukça heyecanlı" olduğunu dile getirdi ve "Bunlardan birini bulmak ve böyle bir bağlantı kurabilmek benim hobim" şeklinde konuştu.

Bu roket parçası eğer Dünya atmosferine çarparsa kesinlikle bir ışık gösterisi yaratacak olsa da, Chodas bunun gerçekleşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyor. Araştırmacı Chodas'a göre uzay boşluğunda dolaşan bu cisim yaklaşık dört ay boyunca Dünya'nın etrafında dolanım hareketi sergileyecek.

Ayrıca daha önce Warwick Üniversitesi gökbilimcileri tarafından yapılan açıklamalara göre, uzaydaki çöp birikintisi uydulara zarar verebilir. Bu durum yüzünden uydular zarar görebilir ve pek çok sistemi devre dışı bırakmak zorunda kalabiliriz.