Dünyadaki 1,5 Milyar Aracın 3 Milyonu Elektrikli

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri, geleceklerini elektrikli araçlar üzerine inşa ediyor. Hatta bazı firmalar belli bir tarihten sonra benzinli otomobil üretimini tamamen rafa kaldıracak. Dünyadaki 1,5 milyar aracın yaklaşık 3 milyonunun elektrikli olduğunu belirten Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, elektrikli araçlardaki en büyük engelin batarya olduğunu söylüyor.

Dünyadaki elektrikli araç sayısının önemli oranda artacağını dile getiren Şiper, buna rağmen teknolojik olarak çözülmesi gereken engellerin olduğunu belirtiyor.

“Bataryalar daha uzun süreli yapılabiliyor ama bataryayı imal etmek için gereken ender metaller dünyanın öyle az ve sorunlu yerlerinde çıkıyor ki uzun vadede bunların sürdürülebilirliği mümkün mü değil mi bilemiyoruz” diyen Şipel, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Diyelim ki 100 milyon elektrikli araç olsun. Bunların şarjı için gerekli olacak elektriği yine karşı çıktığımız, çevreyi kirleten kaynaklardan üretmek zorunda kalacağız. Hele de nükleere karşıysanız, yapacak birşey yok. Bu noktada biraz daha analitik düşünerek gerçekleri değerlendirmek lazım”

Son verilere göre, Türkiye'de yüzde 100 elektrikli otomobil satışları, 2018 yılında gerçekleşen 155 adetlik satışla 657 adede ulaştı.

Avrupa’nın elektrikli otomobillere olan ilgisi ise her geçen gün artıyor. Yapılan son araştırmalar, Avrupa'daki elektrikli araç sayısının 1 milyonu aştığını gösteriyor. Avrupa'da elektrikli araç satışıyla liderliği elinde bulunduran ülke Norveç olurken, onu sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip ediyor.