Dünyanın En Akıllı Şemsiyesi Air Shield Umbrella İle Tanışın

Yağmur, güneş, kar.. Her havada derdimize derman olan şemsiyeler, vazgeçemediğimiz aksesuarlardan bir tanesi. Önemi o kadar büyük ki Rihanna bile "Umbrella" diye şarkı yaptı, düşünün. Fakat şimdi bahsedeceğim şemsiye, emsallerinden oldukça farklı. Zira bu şemsiye, sahip olduğu teknolojiyle sınırları bir hayli zorluyor.

Şemsiyeler konusundaki en büyük sorun, otobüste, metroda ya da gittiğimiz yerlerde şemsiyemizi unutup eve elimiz boş dönmemiz. Son yıllarda birçok akıllı şemsiye satışa sunuldu ve bunlar genelde sık sık kaybolan şemsiyeleri yanınızda tutmak için tasarlandı.

Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan ve geride bıraktığınız zaman bildirim ile bizi uyaran şemsiyeler 'unutkanlık' sorunumuzu çözmek için önemli bir adımdı. Ancak Air Shield Umbrella konsepti, insanın hayal gücünü zorlar derecede teknolojik donanıma sahip.

Air Shield Umbrella, tutma kolundaki hava pompasıyla tek tuşla açılarak saniyeler içerisinde yağmura karşı korumaya başlıyor. Otomatik olarak açılarak birçok klasik şemsiyede yaşanan sıkışma sorunu ortadan kaldıran şemsiye, vücudumuzu komple koruyan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Şemsiye açıldığı zaman omuzlarınızın altına kadar iniyor ve şeffaf olduğu için görüşünüzü de kesmiyor. Ayrıca üst bölümüne yerleştirilen LED ışık sistemiyle gece de rahatlıkla kullanılabiliyor. Yine üst bölümüne konulan hava çıkışıyla rüzgarlı havalarda tersine dönmeyen Air Shield Umbrella, tüm kabloları gizli olduğu için de bir ışın kılıcına benziyor. Bu da kendinizi bir Jedi gibi hissetmenizi sağlayabilir.