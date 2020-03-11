Dünyanın En Büyük Oyun Fuarı E3 2020 Düzenlenecek mi?

E3 2020 ertelendi haberleri daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bugün ortaya çıkan söylentilere göre, dünyanın en büyük oyun fuarı Electronic Entertainment Expo, koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi.

Uzun yıllardır düzenlenen ve oyun dünyasının en önemli anlarından bazınlarına sahne olan Electronic Entertainment Expo hakkında kötü haberler gelmeye başladı. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında, fuarın organizatörleri erteleme kararını gündemlerine aldılar.

Dün akşam itibarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'deki ilk koronavirüs teşhisi basın toplantısı ile duyurulmuştu. Özellikle Çin, İtalya ve İran'da kendini hissettiren salgın, Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli sonuçlar doğurmuştu. Bugüne kadar binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüs için henüz tedavi bulunamazken, uzmanlar virüs tehlikesinden korunmak için topluluklardan uzak durulması gerektiğini söylüyorlardı. Bu sebeple E3 gibi devasa fuarlar, peşi sıra erteleme kararı almaya başlamışlardı.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

E3 2020 düzenlenecek mi?

Fuarın düzenleyicisi Entertainment Software Association, henüz konu hakkında resmi açıklama yapmadı. Buna rağmen sektörde ismi geçen birçok isim E3'ün iptal edileceğine kesin gözüyle baktıklarını dile getiren paylaşımlar yaptılar.

E3 2019 sırasında yaptığı sunumla adından söz ettiren Devolver Digital isimli oyun dağıtımcısı, resmi Twitter hesabı üzerinden erteleme kararını duyurdu. E3 biletlerinizi iptal edin minvalinde paylaşım yapan şirket, aslında olacakların en önemli kanıtlarından birini sunmuş oldu.

Aslında birkaç haftadır özellikle Asya'daki önemli fuarlar ardı ardına erteleniyorlardı. Büyük şirketler ise düzenlenen fuarlara katılmama kararları alarak, kendi çalışanlarını koruma yoluna gitmişlerdi. E3'ün düzenlenmesi halinde birçok şirketin katılım göstermeyeceği söylenirken, yakın zaman sonra resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.